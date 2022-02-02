ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال العام الماضي بنحو 644 مليون دولار بنسبة 19% لتسجل ما قيمته 4.1 مليار دولار خلال 2021 مقارنة بنحو 3.45 مليار دولار في 2020.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزى -في بيان اليوم الأربعاء- أن صادرات شهر يونيو 2021 تعد أعلى صادرات أشهر 2021 بقيمة 393 مليون دولار، كما تعد نسبة الزيادة في صادرات شهر مايو 2021 مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 هي الأعلى بنسبة 48%، كما بلغت صادرات شهر ديسمبر 2021 حوالي 303 ملايين دولار بنسبة زيادة 11% عن نفس الشهر عام 2020.

وأضاف :"تربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة 2.225 مليار دولار مستحوذة على 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 19% وقيمة نمو بلغت 360 مليون دولار، يليها "الاتحاد الأوروبي" بقيمة 634 مليون دولار محقق نسبة نمو 29% مستحوذة على 15% من إجمالي الصادرات ومحققة قيمة نمو بلغت 144 مليون دولار.

وأضاف بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية خلال العام الماضي ما قيمته 404 ملايين دولار مستحوذة على 10% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 4%، فيما زادت صادرات القطاع إلى "الولايات المتحدة الأمريكية" بنسبة 23% لتسجل 223 مليون دولار تمثل 5% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت إلى باقي المجموعات الدولية ما قيمته 616 مليون دولار مستحوذة على 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 15%.

وأشار برزي إلى أنه بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2021 فقد احتلت "المملكة العربية السعودية" المركز الأول بقيمة صادرات 304 ملايين دولار بنسبة تراجع قدرها 1%، يليها "السودان" بقيمة 223 مليون دولار ونسبة نمو 222%، وفي المرتبة الثالثة" الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 223 مليون دولار ونسبة نمو 23%، واحتلت "ليبيا" المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بما قيمته 202 مليون دولار ونسبة نمو 24%، تلاها "الأردن" بقيمة 188 مليون دولار محققة نسبة نمو 11%.

وأضاف احتلت" المغرب" المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 169 مليون دولار محققة نسبة نمو 82%، ثم "الجزائر" بقيمة 152 مليون دولار، ونسبة تراجع 1%، ثم "فلسطين" بقيمة 151 مليون دولار ونسبة نمو 50%، ثم "اليمن" بقيمة 138 مليون دولار ونسبة تراجع 17%، وفي المركز العاشر سوريا بقيمة 135 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 66% بالمقارنة بصادرات عام 2020.

وأشار برزي إلى أن "السودان" احتل قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات في عام 2021 مقارنة بعام 2020 بقيمة صادرات 223 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 154 مليون دولار، يليها "الصين" بقيمة صادرات 129 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 92 مليون دولار، ثم "المغرب" بقيمة صادرات 169 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 76 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 135 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 54 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 151 مليون دولار وقيمة زيادة 51 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 223 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، تلاها "ليبيا" بقيمة صادرات 202 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 39 مليون دولار، ثم" ألمانيا" بقيمة صادرات 119 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 32 مليون دولار، تلاها" روسيا" بقيمة صادرات 64 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 24 مليون دولار، وفي المركز العاشر "إيطاليا" بقيمة صادرات 108 ملايين دولار وقيمة زيادة بلغت 21 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2020.

وأضاف يعمل المجلس جاهدا بالتعاون مع كل الجهات على دفع عجلة صادرات الصناعات الغذائية المصرية من خلال عدد من الأنشطة التسويقية والترويجية التي يخطط لها المجلس خلال عام 2022 لضمان استمرار الزيادات الإيجابية في الصادرات في مقدمتها عدد من البعثات التجارية المتخصصة إلى الدول الأفريقية والعربية والدول سريعة النمو.

وأشار إلى تنظيم بعثة إلى تجارية إلى كينيا خلال الفترة من 17 – 19 يناير 2022 ، بالإضافة إلى بعثات إلى كل من موريشيوس ومدغشقر، غانا، السنغال، الأردن، الصين، المغرب وتأتي تلك البعثات بجانب تنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية الكبرى وعلى رأسهم معرض "جلف فود" دبي في فبراير الجاري ومعرض سيال باريس فرنسا أكتوبر المقبل، بجانب التركيز على تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في كل المجالات الداعمة للشركات الغذائية المصدرة مع استكمال سلسلة الندوات الإلكترونية الخاصة بالأسواق الخارجية، والقرارات المنظمة للعملية التصديرية سواء فيما يتعلق بسلامة الغذاء أو قواعد وقوانين التصدير، الاتفاقيات التجارية، منظومة الجمارك والربط الإلكتروني، الضرائب، التعاون مع الجهات الدولية المانحة وغيرها من الموضوعات التي تهم المصدر.

ونوه بأن المجلس يقوم بعمل تقييم ربع سنوي للأسواق المستهدفة، لضمان المرونة في الخطط التسويقية للمجلس للتوافق مع المستجدات العالمية سريعة التغير، خاصة في ظل ظروف متحور فيروس كورونا، وعدم انتظام الخطوط الملاحية العالمية ونقص الحاويات.