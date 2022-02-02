تطهير سدي «سعدي و صوانة» بوادي غرندل استعدادًا للسيول

قال المهندس أحمد مصطفى، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه جاري رفع الإطماءات التي خلفتها السيول على مدار الفترات الماضية بسدي "سعدي، صوانة" بمنطقة وادي غرندل التابع لمدينة نويبع، لافتًا أن الترسيبات التي تخلفها السيول أمام هذه السدود توثر على مدار الوقت على السعة التخزينية لهذه السدود، وعليه تقل نسبة المياه التي يجري احتجازها مقارنة بالسعة التخزينية الحقيقية لهذه السدود.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن منطقة وادي واتير تعد من أكثر المناطق خطورة وتأثرًا بالسيول، لكون السيول تضربها على مدار العام وليس خلال فصل الشتاء فقط، مشيرًا إلى أن سدي "سعدي، صوانة" ضمن المرحلة الأولى لحماية مدينة نويبع، والمنشأت الإستراتيجية، وتغذية الخزان الجوفي، وتتضمن 5 سدود تتجاوز سعة كل سد نحو 750 ألف متر مكعب من المياه بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 159 مليون جنيه، إضافة إلى بحيرتين سعة إحداهما التخزينية تصل إلى 6 مليون م3 بتكلفة 51 مليون جنيه، والأخرى سعة تخزينها 3 مليون م3 وبتكلفة تتخطى 32مليون جنيه .

وأشار إلى أنه جاري العمل بمشروع حماية وادي بعبع بمدينة أبورديس من أخطار السيول، جاري أعمال مباني الدبش على جانبي المعبر الايرلندي، وكذلك جاري أعمال مباني الدبش على جانبي القناة الصناعية الجاري تنفيذها بطول 6 كيلومترات، بتكلفة 79 مليون جنيه.