عودة التضخم في إندونيسيا إلى الإطار المستهدف للمرة الأولى منذ 20 شهرا

ارتفع التضخم في إندونيسيا مجددا ليدخل في إطار النسبة المستهدفة من البنك المركزي، 2% إلى 4%، في يناير، وذلك للمرة الأولى منذ 20 شهرا، وسط زيادة أخرى فى الاستهلاك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيانات لوكالة الإحصاء الإندونيسية، أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 18ر2% على أساس سنوي، وهو أسرع معدل زيادة منذ مايو 2020، بعد شهرين من إعلان أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

ووفقا للبيانات التي أعلنتها وكالة الإحصاء اليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار الدواجن والأسماك والأرز، بينما أظهر الإنفاق في المطاعم وعلى الأجهزة المنزلية أيضا تحسنا ملحوظا.

وأفاد البنك المركزي الإندونيسي بأن الزيادة المعتدلة في التضخم ضرورية لدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي. وتسارع التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير العناصر المتقلبة ويعد مقياسا مهما للقوة الشرائية العامة، بنسبة 42ر0% على أساس شهري في يناير، وهو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وقال أندري أسمورو، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة بي.تي بنك مانديري المصرفية الإندونيسية، إن التضخم يجب أن يواصل ارتفاعه هذا العام مع ارتفاع الطلب واستمرار الاقتصاد مفتوحا، مضيفا أن زيادة إصابات كورونا الدفوعة بالمتحور أوميكرون يجب أن يكون لها تأثير مؤقت فقط على الاستهلاك.