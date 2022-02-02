الاتحاد الأوروبي يصنف الاستثمارات في الطاقة النووية والغاز الطبيعي استثمارات مستدامة

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أعلنت المفوضية الأوروبية أنه يمكن تصنيف الاستثمارات في الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النووية على أنها استثمارات مستدامة، وفقا لاشتراطات معينة، وذلك رغم المعارضة الواسعة.