 الاتحاد الأوروبي يصنف الاستثمارات في الطاقة النووية والغاز الطبيعي استثمارات مستدامة - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يصنف الاستثمارات في الطاقة النووية والغاز الطبيعي استثمارات مستدامة

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 2:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 2:22 م

أعلنت المفوضية الأوروبية أنه يمكن تصنيف الاستثمارات في الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النووية على أنها استثمارات مستدامة، وفقا لاشتراطات معينة، وذلك رغم المعارضة الواسعة.


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