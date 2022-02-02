الاتحاد الأوروبي يصنف الاستثمارات في الطاقة النووية والغاز الطبيعي استثمارات مستدامة

أعلنت المفوضية الأوروبية أنه يمكن تصنيف الاستثمارات في الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النووية على أنها استثمارات مستدامة، وفقا لاشتراطات معينة، وذلك رغم المعارضة الواسعة.