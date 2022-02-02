رسمت مؤسسة "آبي بيير" الفرنسية، في تقريرها لعام 2022، صورة سلبية إلى حد كبير لعمل الحكومة الفرنسية، على مدى السنوات الخمس الماضية، حول الإسكان، معتبرة أن الإسكان رديء في فرنسا.

وفقا لتقرير المؤسسة، فإن السكن هو "الملف الأضعف لفترة ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدة الخمس سنوات الماضية"، بما في ذلك خلال الأزمة الصحية، موضحة أن تلك الفترة زادت من حدة الصعوبات الاجتماعية والمالية للأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تواجه العديد من العقبات في العثور على سكن.

وقالت المؤسسة في تقريرها:"أريد أن نكون قادرين على توفير المأوى لجميع أولئك الذين لا مأوى لهم اليوم. هذه الرغبة ، التي صاغها إيمانويل ماكرون خلال خطاب ألقاه في 31 ديسمبر 2017، لم تتحقق بعد. ومن وجهة نظر مؤسسة آبي بيير".

ورأى تقرير المؤسسة التي لا تستهدف الربح أن ذلك الأمر يعودجزئيًا إلى السياسة التي اتبعها ماكرون خلال فترة الخمس سنوات الماضية، حيث لا يزال 4.1 مليون شخص يعيشون في ظروف سيئة في فرنسا وأن 12.1 مليون شخص معرضون للخطر فيما يتعلق سكن.

وفي تقريرها لعام 2022 عن حالة الإسكان الفقير في فرنسا، وضعت مؤسسة آبي بيير تقييمًا نقديًا للغاية لعمل الحكومة، التي ضاعفت "الهجمات ضد الركائز الهيكلية لسياسة الإسكان الاجتماعي"، موضحة أنه "لم يكن الإسكان أبدًا أولوية بالنسبة للسلطة التنفيذية خلال هذه الولاية، على الرغم من كونه محددًا رئيسيًا لتوازن ميزانية الأسر التي تواجه نفقات باهظة لا يمكن تجنبها".

وذكرت محطة "20 مينيت" الفرنسية، أن مؤسسة "آبي بيير" في فرنسا، تقترح في تقريرها عن الإسكان الرديء الذي نشر مساء الثلاثاء، تطبيق ضوابط الإيجار في المزيد من البلديات وعلى جميع المناطق المتوترة، مثل باريس، ونيس، وليون، وبوردو، ومرسيليا كونهم بلديات مدرجين في قائمة المدن ذات الإيجارات الأغلى في فرنسا، وذلك للسماح لأكبر عدد ممكن من الناس بالحصول على سقف فوق رؤوسهم.

في أحدث تقرير لها حول الإسكان الرديء، اعتبرت مؤسسة "آبي بيير" أنه "من الضروري التحرك لأن المستأجرين في القطاع الخاص هم الخاسرون الرئيسيون من ارتفاع أسعار العقارات (معدل الجهد المفرط، وخطر عدم الدفع والطرد) ".

وفي صيف عام 2017 ، أعلنت الحكومة الفرنسية عن خفض المساعدات المخصصة للإسكان في فرنسا، بمقدار 5 يورو شهريًا ولكل أسرة، وبالتالي حرمان أكثر 400 مليون يورو متواضعة من دعم السكن.

ووفقاً لتقرير المؤسسة، فإنه "من بين ستة ملايين متلقي للإعانة، خسر 30٪ ما متوسطه 73 يورو (400 ألف أسرة فقدت حتى جميع المزايا)، بينما 18٪ ربحوا 49 يورو (115.000 أصبحوا متلقين).

واعتبر تقرير المؤسسة الفرنسية أن "الرابح الرئيسي في نهاية المطاف هو الدولة، التي حققت 1.1 مليار يورو من المدخرات في عام 2021".

في المقابل، رد الإليزيه مؤخرًا على التقرير قائلاً أن "جوهر الإصلاح هو مراعاة الموارد في الوقت الفعلي، وهو حقًا تطور للأسر التي ترى مواردها تتضاءل والتي يمكن أن تستفيد بسرعة إلى حد ما من زيادة".

وسيستقبل الأمين مندوب العام للمؤسسة كريستوف روبرت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تبادل عام بمناسبة تقديم هذا التقرير، اليوم الأربعاء. وسيركز بشكل أساسي على نتائج فترة الخمس سنوات "والآفاق الموضوعة"، وفقاً لبيان الإليزيه.

من جهتها، تطالب المؤسسة المرشحين للرئاسة بمعالجة القضايا المتعلقة بسوء الإسكان.

وعلى اليسار، تحدثت المرشحة الفرنسية، كريستيان توبيرا بالفعل لصالح "إطار عام للإيجارات"، كما فعلت مرشحة الحزب الإشتراكي آن هيدالجو عن الأمر.

وتحدد الوكالة الوطنية للمعلومات عن الإسكان في فرنسا، أنه يحظر على المالك تحديد إيجار أعلى من مبلغ معين ولا يسري إلا في البلديات الواقعة في مناطق ضيقة، وهي"مناطق التحضر المستمر لأكثر من 50 ألف نسمة حيث يوجد عدم توازن ملحوظ بين العرض والطلب على الإسكان"، والهدف هو وضع سقف للمبلغ الأولي للإيجار، ولكن أيضًا للحد من زيادته بين إيجاريْن.

وتتعلق مراقبة الإيجار بعقود إيجار المساكن (بما في ذلك الإيجارات المشتركة مع عقود إيجار متعددة)، مفروشة أو غير مفروشة، لاستخدامها كمسكن رئيسي أو للاستخدام المختلط (سكن مهني ورئيسي).

وأوضح برتراند بالاتين، مدير وكالة العقارات في دائرة باريس الـ16، أنه في حالة وجود نزاع حول مبلغ الإيجار، يجب على المستأجرين اللجوء إلى لجنة التوفيق الإدارية أو ربما المحاكم.

وأضاف أنه "في حالة عدم الامتثال للحد الأقصى للإيجار المصرح به، ينص قانون "إيلان" للإسكان في فرنسا، على أن المؤجر ملزم بجعل العقد متوافقًا وسداد أي مدفوعات زائدة للمستأجر. في حالة الإخطار الرسمي غير الناجح، يمكن أن تصل الغرامة المتكبدة إلى 5 آلاف يورو (15 ألف يورو لكيان قانوني)".

ومنذ عام 2019، أصدرت محافظة "إيل دو فرانس" 10 غرامات إدارية فقط. وفقًا لمرصد مراقبة الإيجارات التابع لمؤسسة آبي بيير، فإن 35٪ من الإعلانات المبوبة في باريس تتجاوز الحد الأقصى، بمتوسط ​​196 يورو شهريًا.

وبحسب المؤسسة:"من الواضح أن هذا الإفلات من العقاب لا يشجع أصحاب العقارات على الامتثال للقانون، ولا يشجع المستأجرون المتضررون على الاستيلاء عليه".

من جانبه، قال مانويل دوميرج، مدير الدراسات في مؤسسة آبي بيير، على ضرورة وجود عملاء للدولة مسؤولين عن الضوابط. "علينا التوقف عن بناء هذا فقط على مبادرة المستأجر.

وتجاوز أكثر من واحد من كل أربعة إيجارات باريسية في عام 2020 على الرغم من إعادة العمل بالقانون في عام 2019 ، وفقًا لمرصد الإيجارات في منطقة باريس (أولاب).