 رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية ينعي الدكتور نبيل صموئيل أبادير - بوابة الشروق
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رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية ينعي الدكتور نبيل صموئيل أبادير

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 11:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 11:45 ص

نعت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتور نبيل صموئيل أبادير مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية السابق، ونائب رئيس مجلس الأمناء بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، والذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في نعيه: "فقدنا اليوم قيادةً مخلصةً من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، الذي كان له دور كبير في تطوير منظومة العمل بالهيئة بكل تفانٍ وإخلاص".

وأضاف زكي: "باسمي، وبالإنابة عن مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية، وجميع العاملين بها، نتقدم بخالص العزاء، ونصلي من أجل تعزية جميع أفراد الأسرة وجميع محبيه في كل مكان".

وتوفى الدكتور المهندس نبيل صموئيل أبادير مسعد، صباح اليوم الأربعاء.

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