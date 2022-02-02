وزير الدفاع الإسرائيلي يصل البحرين

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إلى البحرين في أول زيارة رسمية له، حيث من المتوقع أن يوقع اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني ​​بين إسرائيل والبحرين.

وأفاد مراسل موقع "والا" الإسرائيلي، باراك رافيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأن "جانتس وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة. هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الدفاع الإسرائيلي للبحرين. ومن المتوقع أن يوقع جانتس اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني ​​بين إسرائيل والبحرين".

من جهتها، ذكرت "القناة 14" الإسرائيلية، أن وزير الدفاع البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، كان في استقبال جانتس في مطار العاصمة المنامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور في اليوم التالي قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت إن "الوفد الإسرائيلي توجه إلى البحرين على متن طائرة سبق لها أن نقلت الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 في خضم بدء العملية السياسية بين البلدين".