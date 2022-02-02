إعادة فتح الأندية والملاهي الليلية في كتالونيا اعتبارا من 11 فبراير

من المقرر أن تنطلق الحياة الليلية في مدينة برشلونة السياحية الإسبانية مرة أخرى حيث سيعاد فتح الأندية وغيرها من المواقع الليلية في كتالونيا اعتبارا من 11 شباط/فبراير بعد إغلاق لمدة ستة أسابيع أثاره ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت حكومة كتالونيا الثلاثاء أنه سيُسمح للأندية والحانات والملاهي الليلية بإعادة فتح أبوابها دون حدود لعدد الزائرين أو الحاجة إلى تقديم شهادة تطعيم، كما هو الحال بالفعل مع صالات الألعاب الرياضية والمطاعم.

وبموجب القواعد الحالية، التي بدأ العمل بها في أواخر كانون الأول/ديسمبر، يجب إغلاق الأندية والحانات ولا يجوز للمطاعم أن تتسع إلا لنسبة 50% من طاقتها الكاملة.

ورفعت كتالونيا مؤخرا القواعد التي تتطلب من السكان إثبات أن اختباراتهم سلبية أو أنه تم تطعيمهم ضد كورونا أو تعافوا منه للوصول إلى عدد من الأماكن العامة في الأماكن المغلقة.

وبدأت أجزاء كثيرة من البلاد في تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن هناك مؤشرات على أن إسبانيا اجتازت ذروة أحدث موجة من الإصابات بفيروس كورونا التى يغذيها المتحور أوميكرون. ولا يزال ارتداء الأقنعة إلزاميا في جميع أنحاء البلاد، حتى في الأماكن المفتوحة.