باسم سمرة يقدم شخصية رسام ومصمم أزياء في مسلسل منورة بأهله

قال الفنان باسم سمرة، أنه يقدم في مسلسل "منورة بأهلها" دور "عادل وهو رسام، ستايلست، ومصمّم أزياء، لذا نراه يهتم بمظهره وإطلالته وملابسه ويولي أهمية لمظهر كل من حوله، فضلاً عن اهتمامه المفرط بمنزله وديكور بيته.. هو باختصار شخصية مختلفة جداً وتحمل طابعاً خاصاً".

وحول تعامله مع المخرج يسري نصرالله والكاتب محمد أمين راضي، يقول سمرة: "محمد أمين راضي كاتب موهوب ومختلف ويقدم دائماً أعمالاً وأفكاراً جديدة للمشاهد العربي، أما المخرج يسري نصرالله فهو من اكتشفني لذا أعتبره صاحب الفضل في ذلك، وأنا سعيد بالعمل معه فهو يقدّم فناً خاصاً ومميزاً ولديه تكنيك نادر يُحوّل فيه المَشاهد التلفزيونية إلى لقطات سينمائية، لتأخذ الأحداث الدرامية في العمل طابعاً سينمائياً من حيث التسارع والمشهدية والزخَم".

"منورة بأهلها" ينطلق عرضه على منصة شاهد ٤ فبراير الجاري، وتبدأ أحداثه باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال، ويشارك في بطولته كلا من غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.