العراق يدعو إلى التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، ضرورة التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أهمية مواصلة عقد الاجتماعات الخاصة بالمشاورات السياسية المقرر انعقادها خلال الربع الأول من عام 2022 بين العراق وأوكرانيا.

وقالت الخارجية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن "رئيس دائرة أوروبا المفوض بالخارجية العراقية طارق عادل الشاهر، أكد خلال لقائه مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد الكساندر بورافجينكوف، على موقف العراق الداعي إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والنأي عن الخلافات والنزاعات سواء بين أوكرانيا وروسيا أو بين الدول الأخرى، من خلال التزام العراق موقفًا محايدًا من النزاع بين الدول".

وشدد الشاهر، على تفعيل اجتماعات اللجنة (العراقية - الأوكرانية) المشتركة في دورتها الخامسة خلال النصف الأول من العام الحالي، وضرورة تشجيع الزيارات الثنائية للمسؤولين في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

من جانبه، استعرض بورافجينكوف، تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده، مشيرًا إلى جهود الحكومة الأوكرانية للتحرك على صعيد المجتمع الدولي بشأن التوترات الشديدة مع روسيا واحتمالات الحرب معها.

وأكد أهمية استخدام كافة الوسائل الدبلوماسيّة لخفض التصعيد وسحب القوات الروسية من حدود أوكرانيا ومنع روسيا الاتحادية من أي اعتداء محتمل ضد أوكرانيا.