قال مدحت المليجي، سفير مصر لدى الكاميرون، إن الحالة النفسية للاعبي المنتخب المصري مرتفعة للغاية، فضلًا عن أنهم في حالة تركيز عالية جدًا، مشيدًا بقرار عدم تغيير فندق إقامة بعثة المنتخب؛ لأنه يسمح بعدم التشتيت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن عملية نقل أجهزة ومعدات التدريب معقدة وتحتاج إجراءات خاصة، ذاكرا أن فندق الإقامة الحالي قريب من الملعب الأوليمبي، والذي رفع الاتحاد الإفريقي عنه الإيقاف بعد أحداث دامية أدت إلى وفاة 8 وإصابة 35 آخرين.

وأكد أن المسحة التي أجريت لجميع لاعبي المنتخب، أمس الثلاثاء، أثبتت سلامة صحتهم جميعًا وسلبية إصابتهم بفيروس كورونا، قائلًا إن القلق على بعثة المنتخب مطلوب؛ لكنه يتصور بأن القلق على الفريق الكاميروني أكبر، بحسب تعبيره.

وتوقع السفير أن يلعب المنتخب المصري في جو أهدأ من نظيره الكاميروني – الذي يتعرض لضغط من الجمهور ومطالبات بعدم خروج كأس أمم إفريقيا خارج بلاده، قائلًا إن الصحافة الصفراء كانت وراء انتشار خبر إصابة النجم العالمي محمد صلاح بفيروس كورونا.

وأوضح أن الخبر صدر قبل إجراء المسحة للاعبين ومعرفة نتيجتها، معقبًا: «بالنسبة للمنتخب لم نشعر بقلق اتجاه إعلان الخبر، وجو المباريات الهامة والحساسة عادة ما تلازمه مجموعة من الأقاويل والشائعات والدعاية المغرضة؛ لتشتيت اللاعبين والجمهور وإخراجهم عن الإطار العام».

وعن تصريح رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، ذكر أن المصطلح الذي استخدمه «إيتو» بالفرنسية وترجم إلى «حرب» بالعربية، لا يقصد به الحرب وإنما القتال حتى آخر دقيقة في المباراة، متابعًا أنها «تصريحات حماسية موجهة للاستهلاك الداخلي وخاصة أن الاعب الكاميروني أيقونة».

وأوضح أن الإعلام تداول الأخبار الخاصة بتمكن «إيتو» من إنهاء الخلاف وعودة بطولة أمم إفريقيا إلى الكاميرون في حين أن القرار صدر باستضافة الدولة الإفريقية للبطولة قبل تولي «إيتو» رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، مشددًا على أهمية التركيز على مباراة الغد وعدم إخراج اللاعبين من حالة التركيز.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيرة الكاميروني في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021، يوم الخميس المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.