الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في جزر سليمان

أعادت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فتح سفارتها لدى جزر سليمان بعد مرور أقل من عام على إعلانها هذا القرار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة ترمز إلى تجديد علاقتنا وتؤكد قوة التزامنا بعلاقاتنا الثنائية وبشعب جزر سليمان وشراكاتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف: نقدر تاريخنا المشترك وتضحياتنا مع جزر سليمان ونتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا في مجموعة من المجالات، بما في ذلك التنمية الاقتصادية ومكافحة جائحة كورونا والتصدي لتحديات تغير المناخ.

وتابع بلينكن قائلا إن افتتاح السفارة يعزز جهودنا ليس فقط لنشر المزيد من الموظفين الدبلوماسيين في جميع أنحاء المنطقة، ولكن أيضًا لزيادة التواصل مع جيراننا في المحيط الهادئ وربط برامج الولايات المتحدة ومواردها بالاحتياجات على أرض الواقع وتعزيز العلاقات بين الشعوب.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت حكومة جزر سليمان أن افتتاح السفارة أصبح رسميًا اعتبارًا من 27 يناير الماضي، وشكرتها على دعمها لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأفاد بأن راسل كومو سيتولى مهامه بصفته القائم بالأعمال المؤقت للولايات المتحدة في سفارة بلاده بهونيارا.