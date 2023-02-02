وزير الخارجية ونظيره القبرصي يؤكدان أهمية متابعة مشروعات التعاون

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً اليوم 2 فبراير الجاري من يوانيس كاسوليديس وزير خارجية قبرص.

وتناول الاتصال مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تطوراً نوعياً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة مشروعات التعاون بصفة دورية لضمان تنفيذها بما يعود بالمنفعة والمصلحة على شعبي البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أشادا خلال الاتصال بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلديّن، وأواصر الصداقة التي تجمع بينهما، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.