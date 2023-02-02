إسرائيل تصادر 30 مليون دولار من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية

وقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، أمر اقتطاع 100مليون شيكل (30 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، بحسب موقع القناة 7 الإسرائيلية.

وقالت القناة، إن «سموتريتش» وقّع على قرار اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، عقابا للسلطة بسبب تحويلها أموالا لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات من الفلسطينيين.

وأوضح سموتريتش في بيان، أن هذه الخطوة تتخذ لأول مرة، وأنه وقع على القرار الليلة الماضية وستدخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الخميس، بحسب ما نشرته وكالة «بترا».

وأمس الأربعاء، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت»، لبحث سبل الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، مساء الأربعاء: «إطلاق الصواريخ من غزة لن يمنعني من مواصلة العمل للتضييق على الأسرى».

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن القبة الحديدية اعترضت مساء الأربعاء، صاروخًا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنة «سديروت» شمال قطاع غزة.

وأوضحت القناة 14 العبرية، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، فيما اعترضته صواريخ القبة الحديدية.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن إطلاق الصاروخ تزامن مع مراسم إحياء ذكرى مقتل مستوطِنة بصاروخٍ أطلقته كتائب القسام قبل 18 عامًا.