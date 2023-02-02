حملة مؤيدة لروسيا ومناهضة لفرنسا تستهدف أفريقيا

تصف "روسوسفير" نفسها بأنها "شبكة مدافعة عن روسيا". تتكون الشبكة من عدة مجموعات تنشط على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وقد تأسست في عام 2021 لكن تم تدشينها بشكل كامل قبل أيام فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا. وسرعان ما أضحى للشبكة أكثر من 80 ألف متابع.

بعد الغزو، حُظرت وسائل الإعلام الروسية على كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. لكن روسوسفير لم تحظر، وأصبحت خلال فترة قصيرة نشطة على منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب، فضلا عن تلغرام و"في كيه" (VK)، وهي النسخة الروسية المقابلة لفيسبوك.

كايل والتر هو رئيس وحدة التحقيقات الأمريكية في لوجيكالي. يقول إنهم تمكنوا من تحديد وجود صلة بين الشبكة وبين رجل يدعى لوك ميشيل، باستخدام بيانات منصة لوجيكالي الخاصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر.

كان لميشيل أنشطة في السابق تهدف إلى شرعنة عمليات التصويت في المناطق الأوكرانية، كما كانت له صلة بجماعة Merci Wagner (ميرسي فاغنر، أو شكرا فاغنر) التي تؤيد عمل مجموعة المرتزقة الروس.

اتصلنا بميشيل، ووافق على الحديث عن روسوسفير. أخبرنا بأنه هو من أنشأها، لكنه زعم أن الشبكة لا تحصل على أي دعم مالي من روسيا، وأنها تتلقى "تمويلا خاصا".