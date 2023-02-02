مدونة لـ الفاو للسلوك الطوعي للحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، مدونة للسلوك الطوعي للحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية.

وقالت المنظمة: "ينطوي الفاقد والمهدر من الأغذية على آثار تطال العديد من التحديات الأكثر إلحاحًا في عصرنا. وتحدث مستويات كبيرة من الفاقد والمهدر من الأغذية على طول السلاسل التي تربط مكان إنتاج الأغذية بمكان استهلاكها".

وفي الوقت ذاته، يعاني مئات الملايين من الأشخاص على كوكب الأرض من نقص التغذية ويتعذر على مليارات الأشخاص تحمل كلفة نمط غذائي صحي. ويسهم الفاقد والمهدر من الأغذية في تغير المناخ ويضغطان بشكل هائل على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في العالم، ما يعرض للخطر قدرتنا وقدرة أجيال المستقبل على ضمان الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش دون تجاوز العتبات الحرجة لاستدامة البيئة الطبيعية.

وتقدم مدونة السلوك الطوعية للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، التي وضعت استجابة لطلب صادر عن لجنة الزراعة في المنظمة في عام 2018 وأقرها مؤتمر المنظمة في دورته الثانية والأربعين المعقودة في يونيو 2021، إطارًا عامًا للإجراءات والمبادئ التوجيهية التي ينبغي اتباعها للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية مع العمل في الوقت ذاته على النهوض بنظم غذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود. ويمكن للحكومات استخدام هذا الإطار كأساس لوضع استراتيجيات وسياسات وتشريعات. كما يمكن الاستعانة بالإطار لصياغة برامج بشأن الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية وإعداد خطوط توجيهية فنية لكي يستخدمها الممارسون