وزير الدفاع الأوكراني يشكر فرنسا لتسليم بلاده 12 مدفع هاوتزر من طراز قيصر

أعرب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن شكره لفرنسا لتسليم بلاده 12 مدفع "هاوتزر" من طراز "قيصر" لتكون قادرة على مواجهة القوات الروسية.

وقال الوزير الأوكراني - في حوار مع قناة BFMTV التلفزيونية الفرنسية، "نحن ممتنون جدا لفرنسا"، مؤكدا تلقيه "رسالة دعم حتى النصر" من باريس.

وأضاف ريزنيكوف: "نحن بحاجة إلى عتاد جوي لتعزيز دفاعنا جو-أرض" (بعد طلب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي من الدول الحلفاء)، مؤكدا أنه سيتم استخدماها في الأراضي المحتلة لبلاده وليس ضد أراضي روسيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني "هدفنا هو تحقيق الاستقرار في الجبهة والاستعداد لهجوم مضاد"، وتابع "نحن لا نقلل من عدونا".

وأكد أن القوات الروسية حشدت بالفعل 500 ألف جندي، قائلا "لقد أعلنوا رسميا عن 300 ألف جندي لكن عندما نرى القوات على الحدود، حسب تقديراتنا، فإن العدد أكبر بكثير".

ونفى الوزير الأوكراني تواجد جنود حلف شمال الأطلسي في بلاده، لافتا إلى أن هذا الإجراء لن يتم إلا إذا قامت روسيا بمهاجمة دولة عضو في الحلف.