فرح الزاهد: أمي ضحت بسنوات عمرها عشاني أنا وأخواتي

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أعربت الفنانة فرح الزاهد عن سعادته الكبيرة، لعمل والدتها برنامج تلفزيوني تنقل من خلاله تجربتها في تربية بناتها (هنا، وفرح، ونور)، مشيرة إلى أن والدتها ضحت بسنوات عمرها لكي تحافظ على الأسرة وتجعلهم في أفضل حال.

وصرحت فرح لـ"الشروق": "فكرة البرنامج الخاص بوالدتي سيدة الأعمال شيرين المنزلاوي شيء مهم جدا ويفيد جميع الأسر المصرية فهى ستناقش كل مشاكل تربية الأبناء وستضع حلولا أيضا، وستعلم الأمهات معنى التربية الحديثة، وانصح كل ست مصرية بمشاهدة البرنامج".

وأضافت فرح: "والدتي مهتمة جدا بهذا البرنامج وستبذل كل جهده لإظهاره بشكل يليق بالجمهور، وإذا طلبت دعمي أنا وهنا سأكون بجوارها على الفور"، متمنيا أن ينال البرنامج إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر أن برنامج شيرين المندلاوي المقرر عرضه مع بدء بث القناة، يستضيف شخصيات نسائية بارزة تروى حصيلة سنوات تعاملهن مع بناتهن خلال حلقات البرنامج إلى جانب تقديم فقرات منوعة عن التعامل بين الزوجين وبين الأبناء والآباء ووضع أسس التربية الحديثة بما يتوافق مع العادات والتقاليد الصحيحة.