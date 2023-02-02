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يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، العديد من الفعاليات الثقافية، وذلك في قاعات المعرض المختلفة، وذلك إضافة إلى برنامج خاص للأطفال يتضمن حفلات وفعاليات ثقافية وتلوين ورسم وغير ذلك داخل أروقة معرض الكتاب.

القاعة الرئيسية - قاعة صلاح جاهين:

تقام في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ندوة "طه حسين وقضايا الهوية"، بمشاركة سمير مندى وسميرة الشريف ومحمد عبد العال، يديرها الدكتور سعيد المصري.

وفي تمام الساعة الثانية ظهرا، تقام ندوة "صلاح جاهين ومسرح الطفل" بمشاركة أحمد خميس الحكيم وأحمد زحام وشوقى حجاب ونرمين الحوطي، تديرها مها البهنسي.

وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا، تقام ندوة "نحن والعمارة" بمشاركة كريم قطب وهابي حسني وهايدي شلبي، يديرها محمد أبو سعدة.

وفي تمام الساعة السادسة مساء، تقام حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب.

القاعة الدولية.. ضيف الشرف:

تقام في الساعة الثانية ظهرا، ندوة بعنوان "الإبداع الأدبى بصياغة المرأة ـ واقع وتجارب"، بمشاركة ثالحة عبيد غابش وشيخة الجابر ومحمد عطية، يديرها فاطمة محمد الحمادي.

وفي تمام الساعة الثانية ظهرا تقام "القاهرة عاصمة للعالم الإسلامي" بحضور خالد فتح الرحمن، يديرها حسن مدني.

وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا، تقام ندوة الإبداع السردي في النرويج، بمشاركة فيرونيكا ساليناس، تديرها شيرين عبد الوهاب.

وفي تمام الساعة السادسة "نضالات المرأة العربية" بحضور ليلى تفاع.

قاعة الصالون الثقافي:

تقام في الساعة الثانية ظهرا، ندوة "مصر ومكافحة الإرهاب بين نجاح الجهود وارتفاع التكلفة" للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة أحمد زايد، جمال عبد الجواد، سمير مرقس، هويدا عدلي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ويديرها خالد عكاشة.

وفي تمام الساعة الثانية ظهرا، ندوة بعنوان "الكاتب مجيد طوبيا.. استلهام تاريخ مصر القديمة" بمشاركة خالد زغلول، ماجد الصعيدي، سهام بيومي، يديرها: فتحي سليمان.

وفي تمام الساعة الرابعة عصرا تقام ندوة "كتاب وتجارب مستقبل الدراما" بمشاركة محمد سليمان عبد المالك، محمد هشام عبيه، مصطفى صقر، تشارك وتديرها هبة شامل.

وفي تمام الساعة السادسة مساءً، تقام مئوية ميلاد الكاتب محمد حسنين هيكل، بمشاركة جميل مطر، عبد الله السناوي، وحيد عبد المجيد، ويدير ويشارك عمرو خفاجي.

قاعة فكر وإبداع:

في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا تقام ندوة "دعوة للتفكير" تأليف حسام بدراوي، بمشاركة أحمد الجمال، رشا سمير، ويديرها محمد أبو شامة.

وفي تمام الساعة الثانية ظهرا تقام ندوة "أدبيات الكرامة الصوفية" تأليف محمد أبو الفضل بدران، وبمشاركة أبو اليزيد الشرقاوي، وعبده مباشر، ويديرها أحمد عفيفي.

وفي تمام الساعة الرابعة عصرا تقام مناقشة "سرير فارغ" تأليف سمية عبد المنعم، وبمشاركة رشا الفوال، هدى عطية، ويديرها أحمد حلمي.

وفي تمام الساعة السادسة مساءً تقام ندوة "أعوام التوت" تأليف بسمة عبد العزيز، وبمشاركة أحمد الصغير وعصام زكري، وتديرها دينا عبد الرحمن.

قاعة الشعر:

في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا تقام ندوة "صُناع المحتوى" مع عمرو المعداوي (الروائي).

والأمسية الشعرية الأولى، في تمام الساعة الثالثة عصرا، أمسية اتحاد الكتاب العرب إلياس زغيب - راشد بن نجم - سعيد الصقلاوي- علي الفواز عمر قدور - الفاتح حمدتو - مبارك سالمين - محمد الحوراني محمد بودي - مراد السوداني- يوسف شقرة تقدمها ديمة محمود.

والأمسية الشعرية الثانية في تمام الساعة السادسة مساء، يشارك فيها من الأردن: أمين الربيع - راشد عيسى - عبد الله أبو شميس- يوسف عبدالعزيز، و من مصر أحمد الشهاوي - عزت الطيري - عزمي عبد الوهاب - محمود سباق، يقدمها أحمد خطاب.