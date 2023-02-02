الفاو تصدر الدليل الشامل لعالمي التمور اللذيذ والخضار والفواكه الغني بالألوان

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) خلال 2022، الدليل الشامل لعالم التمور اللذيذ: الدليل المصور الشامل في زراعة وخدمة نخيل البلح والتمور، و"عالم الخضار والفواكه الغني بالألوان": الفاكهة والخضر – الفرص والتحديات أمام الزراعة المستدامة الصغيرة النطاق.

وقالت المنظمة إن شجرة النخيل كانت تُعتبر شجرة هامة بالنسبة إلى الفراعنة وشجرة مقدسة لدى السومريين والبابليين والآشوريين. وزيّنت أشجار النخيل قاعات المعابد ومداخل المدن في الأزمان الغابرة.

ومع أنّ أشجار النخيل ترتبط عادة بالعطل على شاطئ البحر والمنتجعات على الجزر، إلاّ أنها جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في العالم العربي من أجل التغذية وضمان سبل العيش، كما أنها جزء من الثقافات والتاريخ.

ويهدف هذا الدليل الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة إلى زيادة معارف المزارعين والعاملين في الخدمات الإرشادية الزراعية بشأن عمليات زراعة أشجار النخيل وحصادها.

وأيضا عالم الخضار والفواكه الغني بالألوان: الفاكهة والخضر – الفرص والتحديات أمام الزراعة المستدامة الصغيرة النطاق

فغالبًا ما نحثّ الأطفال على تناول المزيد من الفواكه والخضار. و"لا تخفى عنا قيمة ذلك نحن البالغون، لكن ربما لا يزال البعض منا لا يتناول منها ما فيه الكفاية. على كل حال، لعلّ التعرف على التشكيلة الواسعة من الفواكه والخضار المتاحة حول العالم قد يغريكم لتذوق المزيد منها. فمن المانغوستين الحلو المذاق والغني بالعصائر في آسيا إلى الباوباب الحامض المذاق في أفريقيا، دعوا هذا الكتاب يعرّفكم على عالم جديد من الثمار" وفق المنظمة.

وأضافت في تقرير تلقت "الشروق" نسخة منه" "فلن يقنعكم هذا المطبوع بتذوق الفواكه والخضار فحسب، بل سيعرّفكم على التحديات والمكاسب الماثلة أمام المنتجين والبائعين والمستهلكين في سلسلة القيمة هذه. كما أنّ دعم الزراعة المستدامة الصغيرة النطاق يمكنه أن يساعد أيضًا على تحقيق متطلبات التغذية في العالم".