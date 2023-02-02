الدول الغنية شعبها الأطول عمرا بفارق 33 عاما عن الفقيرة

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حظي الأثرياء بأعمار أطول بالسنين الأخيرة، إذ تصدرت الدول الغنية كموناكو وهونج كونج تصنيف الشعوب الأطول عمرا بالعالم، بينما جاءت الدول الإفريقية بنهاية التصنيف.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن عالمنا في بيانات أن شعب دولة موناكو الأوروبية حصد المركز الأول بأطول الشعوب بمتوسط الأعمار الافتراضية لشعبها ٨٥.٩ سنة.

وأضاف التصنيف، أن دولة التشاد جاءت بنهاية القائمة بمتوسط عمر افتراضي للفرد ٥٢.٥ سنة.

وجاء ضمن الـ١٠ دول الأطول بأعمار الأفراد دول أوروبية وآسيوية غنية كاليابان وأستراليا وسويسرا ووريا الجنوبية.

بينما حلت الدول الإفريقية من ذوات معدلات الفقر المرتفعة بين الدول الأقصر من حيث أعمار الأفراد مثل الصومال وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومالي.

وجاء فرق العمر بين أعلى دولة بالتصنيف وأقل دولة ٣٣ سنة، وشهد العمر الافتراضي للشعوب هبوطا منذ جائحة كورونا، بحسب التصنيف.