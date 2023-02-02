اتسع مفهوم المقاومة الفلسطينية الذي كان مقتصرا في السابق على حركات ومنظمات بعينها، ليشمل أفرادا من عامة الشعب غير منتمين للفصائل، وتزاحم "المقاومة الفردية" مناهج المقاومة الفلسطينية المتنوعة ضد الاحتلال.

ومع التصعيد الميداني الأخير بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، يمكن القول بولادة "جيل جديد من المقاومة الفلسطينية" غالبيته من الشباب غير المنتمي لأي كيانات، ينفذون عمليات فردية غير متوقعة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة، وهو ما دفع سلطات الاحتلال إلى زيادة اعتداءاتها واقتحام المناطق الفلسطينية، خاصة مخيم جينين ونابلس وغيرها، حيث ينتشر المقاومون الشبان.

ورغم ازدهار جيل جديد من المقاومة الفردية المستقلة إن صح التعبير، قبل شهور طويلة، إلا أن مخيم جنين بقياداته الشابة لا يزال مسيطرا على النصيب الأكبر من نشاطات المقاومة ضد الاحتلال خلال الشهور الأخيرة، بما يدفع قوات الاحتلال لاقتحامه ميدانيا وقتل زهوره الشابة بوتيرة متكررة تكاد تقترب من العام، ويتحمل أهل الحي نصيب كبير من فاتورة المقاومة الفلسطينية.

واشتدت المقاومة في جنين بعد واقعة الهروب الشهير للمعتقلين الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي، والذين كان بعضهم قيادات من مخيم جنين، لتكثف بعدها قوات الاحتلال من اقتحاماتها الدامية وفتح النيران العشوائية تجاه سكان المخيم.

ومنذ ذلك الحين اعتبرت إسرائيل نجاح الهروب من سجن جلبوع صفعة قوية على وجهها، رغم إعادة القبض على الأسرى الفارين، وواقتحمت مخيم جنين بمعدلات كبيرة أسبوعيا، حتى سقط ولايزال شهداء من شباب الحي غير مطلوبين أصلا من سلطات الاحتلال الإسرائلي، فضلا عن اغتيال مطلوبين كالشهيد إبراهيم النابلسي قائد كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح الفلسطينية أغسطس الماضي، ومن قبله اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، في مايو الماضي بينما كانت تغطي الاقتحامات الدامية التي تفذتها قوات الاحتلال للمخيم في وقت مبكر من يوم استشهادها.

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* المقاومة الفردية المستقلة غير المتوقعة ترعب إسرائيل

ولعل أحدث التوترات الميدانية المستجدة هو ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم جنين، الأسبوع الماضي، بقتلها 10 فلسطينيين شباب بينهم فتاة.

وجاء الرد سريعا من الشهيد الشاب المقدسي خيري علقم، 21 عاما، من حي الطور، في القدس الشرقية، الذي نجح في تنفيذ عملية إطلاق نار أمام كنيس يهودي داخل الأراضي المحتلة، أسفرت عن مقتل 8 إسرائيليين على الأقل، وإصابة آخرين بجراح، وهو بحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرايلية، غير منتمي لأي جماعات مقاومة وليس لديه صحيفة جنائية.

فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إنه سمي على اسم جده خيري علقم الذي استشهد طعنا على يد مستوطنين في التسعينيات بينما كان متوجها لعمله في الطريق العام.

* انتهاكات الاحتلال المتزايدة تسبب تزايد العمليات الفدائية في العمق الإسرائيلي

ومثلت انتهاكات الاحتلال المتزايدة والفجة داخل المسجد الأقصى المبارك وضد المدنيين العزل في الطرقات العامة لفترة تكاد تقترب من العامين، شرارة انطلاق عمليات المقاومة الفردية في العمق الإسرائيلي، وتزايدها مؤخرا بوتيرة سريعة أصبحت ترعب الشارع الإسرائيلي، حيث قال الإعلام الإسرائيلي إن عملية القدس التي نفذها الشهيد خيرير علقم هي الأخطر منذ عام 2015.

ولعل أبرز العمليات الفدائية الفردية التي وقعت داخل العمق الإسرائيلي مؤخرا، في وسط تل أبيب وحاجز شعفاط والقدس ومستوطنات بالخليل، هي عملية الشاب العشريني، رعد حازم، منفذ "عملية ديزنغوف" بتل أبيب في 7 أبريل الماضي قتل خلالها اثنان من الإسرائيليين وأصاب 14 آخرين، وعملية حاجز شعفاط في القدس، لمنفذها الشاب عدي التميمي الذي قتل مجندة بطلقة في الرأس وأصاب ثلاثة مجندين آخرين، في أكتوبر الماضي.

* ناشط فلسطيني لـ"الشروق".. الاحتلال تفاجأ بمقاومين في عمر 18 و25 عاما

ويقول الناشط السياسي والحقوقي المقدسي زيد الأيوبي، في تصريحات لـ"الشروق" إن المقاومة أو النضال الفلسطيني معترف به دوليا من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، كمنظمة تحرر وطني تسعى لتقرير المصير وإقامة القدس الشريف عاصمة لفلسطين.

وأضاف الأيوبي، أن الاحتلال راهن طوال 70 عاما على نسيان الأجيال الجديدة للقضية الفلسطينية، لكن تفاجأ بأن كل الأجيال الصاعد من عمر 18-25 أصبحوا يقودون النضال ضد الاحتلال.

وأوضح أن النضال الشبابي الذي يتفاجأ منه الاحتلال لم يأت صدفة، بل هو نتاج جرائم الاحتلال من اعتقال المئات والإعدامات الميدانية بالرصاص، وقصف المدن والمنازل ومنع الناس من الدخول للأقصى والاعتداء على الأسرى وغيرها الكثير من الجرائم التي ساهمت في التعبئة الوطنية للشعب الفلسطيني، لذلك أصبحنا نشاهد عمليات فدائية ضد المستوطنين، من شبان ليسوا تابعين لأي انتماءات.

وتابع الأيوبي، أن الاحتلال أصبح في وضع التخبط بسبب وجود شباب مقاوم ليس لهم نشاط حزبي ولا سياسي يقومون بعمليات فدائية في الداخل الإسرائيلي، ما أربك المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأربك حساباتها.

وتابع: "الاحتلال اليوم أصبح في مأزق ولا يستطيع توفير الأمن للمستوطنين في العمق الاسرائيلي لأنه لا يستطيع توقع العمليات الفردية التي ينفذها شباب ليس لهم أية انتماءات، وكل هذا سيتسبب في تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني وارتكاب مزيد من الجرائم كنوع من أنواع امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي الذي يشعر بتقصير المنظومة الأمنية في توفير الأمن الداخلي وعدم قدرة حكومة نتنياهو على كسر إرادة الشعب الفلسطيني" .

ولفت الأيوبي إلى أن عمليات المقاومة الفردية من شباب مستقل، ليست جديدة، ولكن بدأت تنتشر في أوساط الشعب الفلسطيني مؤخرا، كظاهرة وطنية نتيحة انتهاكات الاحتلال ضد للنساء والأطفال والأقصى: "الصغار أصبحوا يتخذون الشباب الشهداء المقاومين قدوة لهم وهذا ينبئ بأن العمليات لن تتوقف اذا استمر الاحتلال في جرائمه".