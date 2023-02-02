أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزامه تعزيز مكانة بلاده كمقر بحثي.

وخلال زيارة لمصنع شركة بيونتيك الدوائية في مدينة ماربورج، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الخميس: "علينا أن نعجل إجراءات إصدار التصاريح بالنسبة للمصانع والأدوية الجديدة وللمشاريع البحثية وكذلك لاستخدام البيانات البحثية".

وأضاف: "نريد الآن أن نسهم في وقت قصير للغاية بالعديد من المقترحات التشريعية المحدددة بحيث تحقق صناعة الدواء وقطاع الصحة تقدما".

وفي وقت سابق كان شولتس اطلع على الإنتاج الجديد لبلازميدات الحمض النووي (دي إن ايه) في مصنع ماربورج التابع للشركة المنتجة للقاحات.

يذكر أن البلازميدات هي جزيئات صغيرة دائرية الشكل للحمض النووي، وتقول بيونتيك إنها مادة أساسية مهمة لتصنيع اللقاحات والعلاجات التي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي.

وكانت بيونتيك تضطر في الماضي إلى شراء بلازميدات الحمض النووي من الخارج.

وقال شولتس: "نحتاج إلى مشهد بحثي نعمل على استقراره في ألمانيا بشكل مشترك مع الولايات، ويتعين علينا مواصلة تطويره حتى يمكن إجراء البحوث الأساسية في ألمانيا والتي تتيح بعد ذلك الاكتشافات الكبيرة التالية".

ورأى شولتس أن "الوتيرة الجديدة لألمانيا" التي طرحتها الحكومة الألمانية في بناء خطوط أنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال، ينبغي أن يتم تطبيقها أيضا في حال تعلق الأمر بألمانيا كمقر بحثي واقتصادي.

وكانت بيونتيك المعروفة بشكل أساسي بإنتاجها للقاحات كورونا أعلنت في الشهر الماضي اعتزامها الاستحواذ على شركة بريطانية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وقبل ذلك بأيام قليلة كان قد كُشِف النقاب أن بيونتيك تعتزم بناء مركز بحث وتطوير في كامبريدج.

وتهدف الشركة من وراء ذلك إلى أن توفر بحلول عام 2030 علاجا مناعيا شخصيا لما يصل إلى 10000 مريض سرطان سواء في إطار دراسات سريرية أو كعلاجات معتمدة.

ويتضمن برنامج زيارة شولتس عقد اجتماع لبرلمان الأطفال والشباب التابع لمدينة ماربورج والتحدث مع تلميذات وتلاميذ هناك وإجراء حوار مع المواطنين في ولاية هيسن (التي تقع بها مدينة ماربورج).

ويشار إلى أن مثل هذا الحوار مع المستشار هو الحوار الخامس بين شولتس والمواطنين في إطار سلسلة فعاليات بدأت العام الماضي ومن المقرر القيام بها عبر جميع الولايات الألمانية البالغ عددها 16 ولاية.

ويأتي الحوار في صورة نقاش يشارك فيه شولتس ويتم طرح أسئلة عليه طوال 90 دقيقة تقريبا من قبل 150 شخصا تقدموا للمشاركة في الحوار.