ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بالعاصمة برلين، أن جنودا أوكرانيين وصلوا إلى ألمانيا للتدريب على نظام الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".

وأوضحت المصادر، أن هذه المجموعة وصلت ألمانيا بالفعل أول أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تبدأ التدريب اليوم الخميس، وأضافت أنها تضم بشكل إجمالي نحو 70 جنديا أوكرانيا.

وتسعى الحكومة الألمانية بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لإتاحة نظام باتريوت كامل للتصدي لأية هجمات روسية بطائرات بدون طيار أو صواريخ أو طائرات.

وبحسب ما أعلنته قيادة العمليات أمس الأربعاء، فإن وحدات نظام باتريوت التي تم نقلها إلى بولندا أعلنت عن "الاستعداد التشغيلي الأولي"، ويعتزم الجيش الألماني دعم الدفاع الخاص بالمجال الجوي البولندي بثلاثة أسراب صواريخ مضادة للطائرات.

يذكر أن هناك جنودا تابعين للجيش الألماني موجودون في بولندا منذ 16 من يناير الماضي من أجل ضمان استقبال مكونات نظام الأسلحة (تلك الصواريخ) بالتعاون مع الوحدات البولندية.

والهدف وراء ذلك هو حماية المجال الجوي الخاص بحلف شمال الأطلسي "ناتو" وبذلك الأراضي البولندية والبنية التحتية والمواطنين هناك. وتم تحديد مدة العملية لستة أشهر في البداية.