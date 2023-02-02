الأوراق النقدية الأسترالية الجديدة فئة خمسة دولارات لن تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بنك الاحتياط الأسترالي (البنك المركزي)، أن الأوراق النقدية الجديدة التي ستصدرها البلاد من فئة خمسة دولارات، لن تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، بل سيحل تصميم يكرم السكان الأصليين للبلاد محل صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وقال البنك، في بيان، إن القرار جاء بعد التشاور مع الحكومة الأسترالية، حيث يهدف التصميم المستقبلي إلى تكريم "ثقافة وتاريخ الأستراليين الأوائل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اليوم الخميس.

وذكر البيان أن "البنك سيتشاور مع الأستراليين الأوائل بشأن تصميم الأوراق النقدية الأسترالية فئة خمسة دولارات".

وأضاف البيان "سيستغرق تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة عدة سنوات. وفي غضون ذلك، سيستمر إصدار الأوراق النقدية الحالية فئة خمسة دولارات، وستكون صالحة للاستخدام حتى بعد إصدار الورقة النقدية الجديدة".

أما العملات المعدنية، فستحمل صورة الملكة حتى تضع دار سك العملة الملكية الأسترالية صورة الملك تشارلز الثالث في وقت لاحق العام الجاري.

وتحمل الورقة النقدية الأسترالية فئة خمسة دولارات صورة الملكة إليزابيث منذ عام 1992.كما تحمل عملات كثيرة في أستراليا صور شخصيات وأعمال فنية من السكان الأصليين الأستراليين.