الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على 22 فردا وكيانا لدعمهم روسيا في التهرب من العقوبات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 22 فردا وكيانا في دول متعددة تتهمهم واشنطن على أنهم على صلة بشبكة عالمية للتهرب من العقوبات ضد روسيا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، أن الخطوة التي تأتي مع تطلع واشنطن لزيادة الضغوط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، كجزء من جهود أمريكية ضد التهرب من العقوبات على مستوى العالم والحد من حصول روسيا على الإيرادات التي تحتاج إليها من أجل الحرب.

وأضاف البيان أن الشبكة تجري مشروعات متعلقة بقدرات روسيا الدفاعية، بما في ذلك إمدادات الأجهزة التكنولوجية المتطورة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.