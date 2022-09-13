بوتين: الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا ويتوقعون الفوز، لا يفهمون أن حرباً حديثة مع روسيا ستكون مختلفة.

وأشار بوتين، في كلمة في حفل بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينجراد، نقلت مقتطفات منها وكالة سبوتنيك اليوم: "أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا، ويعلنون بشكل غير مسؤول أن هذا أمر واقع، أولئك الذين يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، على ما يبدو، لا يفهمون أن الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تماماً بالنسبة لهم".

وتابع بوتين: "الآن للأسف، نرى بالفعل الأيديولوجية النازية في شكل حديث، في مظهر حديث، وتخلق مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمن بلدنا، نحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي".

ونوه بوتين إلى أنه على الرغم من جهود النخب المعادية، فإن روسيا لديها أصدقاء كثيرون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في القارة الأمريكية.