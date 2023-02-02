أمريكا تثمن مشاركة رئيس صربيا في اقتراح الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات مع كوسوفو

ثمنت الولايات المتحدة مشاركة الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش "البناءة" في اقتراح الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات مع كوسوفو.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وفوسيتش.

واتفق بلينكن وفوسيتش، بحسب البيان، على أن الاستقرار الإقليمي ضروري لتأمين مستقبل صربيا الأوروبي.

جدير بالذكر أن صربيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد، لكن تطبيع العلاقات مع كوسوفو شرط رئيسي للمضي قدما بملفها.

ويشار إلى الرئيس الصربي كان قد أعرب عن استعداده لقبول أحدث اقتراح قدمته ألمانيا وفرنسا لتطبيع العلاقات مع كوسوفو، وهي إقليم صربي سابق أعلن استقلاله في عام 2008.

وكانت كوسوفو، التي تسكنها اليوم بشكل حصري تقريبا عرقية ألبانية، جزءا من صربيا لكنها أعلنت استقلالها منذ عام 2008. ولا تعترف صربيا بدولة إقليمها السابق وتطالب بإقليم كوسوفو لنفسها.