منتدى البحوث الاقتصادية يعقد المؤتمر السنوي في مايو المقبل

أعلن منتدى البحوث الاقتصادية، عقد مؤتمره السنوي الـ29 في مايو المقبل.



وقال المنتدى، اليوم الخميس، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من عدة خصائص هيكلية تتعلق بتنويع اقتصاداتها، وجودة مؤسساتها الاقتصادية والسياسية، وارتفاع مستويات عدم المساواة والفقر والبطالة بين الشباب، حيث تواجه صدمات خارجية تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى مسارها التنموي؛ لذلك سيركز المؤتمر بصورة أساسية على المخاطر والفرص التي تواجهها هذه المنطقة في مثل هذه البيئة المتغيرة والصعبة.



كما يسلط المؤتمر الضوء، على أهمية إعادة تنظيم الأولويات، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية نشطة على الآفاق القصيرة والطويلة الأجل، وخاصة من حيث التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا الدقيقة، مؤكدا أنها أمور لا غنى عنها لأي نموذج تنمية جديد.



وفي إطار هذا الموضوع الشامل المتعلق بالمخاطر والفرص التي ينطوي عليها مسار التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحدد المؤتمر السنوي التاسع والعشرون، القضايا المطروحة في سياق الجلسات العامة والخاصة، وبعض مختارات من الجلسات الموازية.