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الخميس 2 فبراير 2023.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سارة حمزة
نشر في: الخميس 2 فبراير 2023 - 11:18 ص | آخر تحديث: الخميس 2 فبراير 2023 - 11:18 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الخميس 2 فبراير 2023.

وجاءت الأسعار المتداولة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.25 إلى 4.75 جنيه.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
وتراوح سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 10 إلى 14 جنيها.
واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح ما بين 6 إلى 9 جنيهات.
وتراوح سعر الفلفل الحامي بين 5 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين من 8 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقرت أسعار البرتقال البلدي لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
وتراوح سعر اليوسفي بين 4 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.
واستقر أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
كما تراوح سعر الرمان بين 8 إلى 14 جنيها.
استقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيها.
وتراوح سعر الكانتالوب من 5 إلى 10 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.


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