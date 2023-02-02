استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الخميس 2 فبراير 2023.

وجاءت الأسعار المتداولة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.25 إلى 4.75 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وتراوح سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 10 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر الفلفل الحامي بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين من 8 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار البرتقال البلدي لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وتراوح سعر اليوسفي بين 4 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقر أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

كما تراوح سعر الرمان بين 8 إلى 14 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيها.

وتراوح سعر الكانتالوب من 5 إلى 10 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.