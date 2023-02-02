كشف قطاع الأمن العام في الإسماعيلية، غموض العثور على جثة سيدة أربعينية في شقتها.

والبداية بتلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، يفيد بالعثور على جثة "م.ك" ربة منزل، 42 عاما، تقيم بمفردها داخل الشقة سكنها في أبراج المروة والفروسية بالقرب من منطقة الكاكولا بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، وتبين أن عم المجني عليها عثر على جثتها مخنوقة داخل شقتها التي تقطنها بمفردها، وأن بعض المتعلقات داخل الشقة تمت سرقتها.

وشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية برئاسة اللواء محمد عبدالرحيم مدير المباحث، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل سكن المجني عليها.

وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف باستيلائه على بعض المنقولات من شقة المجني عليها، وبإرشاده عثر على المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.