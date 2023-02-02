بولندا ترى تزايدا لعدم الثقة في ألمانيا بسبب أوكرانيا

يرى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي تزايدا لعدم الثقة تجاه ألمانيا في أوروبا بسبب سياسة حكومة برلين تجاه أوكرانيا.

وقال مورافيتسكي لصحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار في مقابلة نشرت مساء الأربعاء: "أود أن أقول إنه قبل عام كان هناك الكثير من الثقة لدى العديد من الدول الأخرى في ألمانيا...الآن تحرك هذا المؤشر نحو عدم الثقة، خاصة داخل أسرة دول وسط وشرق أوروبا وكذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن ألمانيا يمكن أن تقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

في الوقت نفسه، اتهم مورافيتسكي المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لا يزال يسيء الحكم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أعرب مورافيتسكي عن شكوكه بشأن المحادثات مع الرئيس الروسي.

وقال: "أعتقد أن (ذلك) خطأ لأنه يعطي بوتين الأكسجين فقط ولا يحقق أي شيء. بوتين يحقق أهدافه في الواقع من خلال مثل هذه المحادثات، لأنه يظهر (كما لو أنه يقول) لبقية العالم وشعبه .. انظروا، أنا مطلوب بشدة، الجميع يريد التحدث معي، كل شيء يعتمد علي".

وبشأن الجدل حول إرسال طائرات مقاتلة غربية إلى أوكرانيا، أعرب مورافيتسكي عن انفتاحه على تسليم طائرات "إف 16". وقال: "إذا كان هذا قرارا لحلف شمال الأطلسي بأكمله، فسأؤيد إرسال هذه الطائرات المقاتلة".