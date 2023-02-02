 محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الأساسية بمركز بلاط - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الأساسية بمركز بلاط

عمرو بحر
نشر في: الخميس 2 فبراير 2023 - 9:48 م | آخر تحديث: الخميس 2 فبراير 2023 - 9:48 م

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس مركز بلاط، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت"، وذلك للاطمئنان على توافر كل السلع للحد من ارتفاع الأسعار والقضاء على الممارسات الإحتكارية.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض أسعار اللحوم والسلع التموينية.

وشدد الزملوط، على توفير كل السلع الموجودة بالشركة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بالقرى، فضلاً عن توفير اللحوم الطازجة والخضروات بهذه المنافذ بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

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