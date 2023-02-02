وزير المالية الألماني: استقرار غرب أفريقيا مهم لأمن أوروبا

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أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، أهمية الحفاظ على الأمن في منطقة غرب أفريقيا.

وقال ليندنر، عقب زيارته معسكرا تابعا للأمم المتحدة على أطراف مدينة جاو في مالي اليوم الخميس: "استقرار غرب أفريقيا يعد ذات أهمية كبيرة لأمن أوروبا، ولكن الأمر الحاسم في نجاح هو أن يتم دعم جهدنا من جانب الحكومة في باماكو".

يشار إلى أنه يتم الاستعانة حاليا في مالي بأكثر من 1100 جندي من الجيش الألماني يشاركون في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وكانت الحكومة الألمانية قررت في نوفمبر الماضي الانسحاب بحلول مايو 2024.

وجاء قرار الانسحاب بعد خلاف طويل مع النظام العسكري في مالي.

ويعتزم ليندنر أيضا الاستعلام عن الوضع الاقتصادي والسياسي التنموي في مالي.

وقال: "يتعرض الاستقرار المالي لدول نامية أو ذات دخل منخفض للخطر جزئيا، ويسبب ذلك في حدوث تأثيرات على الوضع الإنساني وعلى السلام المجتمعي والتطور السياسي".

وأوضح الوزير الألماني أنه لهذا السبب بدأ محادثات مباشرة للمرة الأولى بين وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" والدول الأفريقية خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الخريف الماضي.