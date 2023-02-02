 مقتل 3 وإصابة 21 جراء ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني في أوكرانيا - بوابة الشروق
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مقتل 3 وإصابة 21 جراء ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني في أوكرانيا


نشر في: الخميس 2 فبراير 2023 - 6:16 ص | آخر تحديث: الخميس 2 فبراير 2023 - 6:16 ص

قتل 3 أشخاص وجرح 21 آخرون جراء ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني في مدينة كراماتورسك الواقعة في الجزء الشمالي من دونيتسك بشرق أوكرانيا مساء الأربعاء.

وكان حاكم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، قد أفاد بإمكانية أن يكون هناك المزيد من الأشخاص تحت أنقاض المبنى ، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

وكتب أندريه يرماك، نائب مدير مكتب الرئيس بعد الهجوم أن "النظام الإجرامي الروسي الذي يستهدف المدنيين في أوكرانيا يجب أن يعاقب بشدة".

وأظهرت صور على قنوات تليجرام بعد وقت قصير من الغارة أنها تسببت في دمار شديد للمبنى السكني.

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