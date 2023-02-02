بنك إنجلترا يقرر رفع الفائدة 50 نقطة أساس

قرر بنك إنجلترا، في اجتماعه اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وبحسب ما نشره موقع «العربية»، لم يكن قرار البنك بالإجماع، حيث حظي بتأييد 7 أعضاء من أصل 9 في بنك إنجلترا.

وذكر بنك إنجلترا أن المزيد من الزيادات بالفائدة ستكون مطلوبة إذا استمرت الضغوط التضخمية، فيما توقع أن يكون ركود الاقتصاد أقصر وأقل عمقا من تقديراته في نوفمبر.

وكان معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قد انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5% خلال ديسمبر، مما وفر قدرا من الارتياح لبنك إنجلترا والأسر البريطانية، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977.

جاء الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7% في نوفمبر، متماشيا مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، ومبتعدا عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر.

كما جاء عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.