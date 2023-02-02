أمريكا تعرب عن قلقها حيال صحة المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال صحة السياسي المعارض الروسي المسجون ألكسي نافالني ودعمها لحريته.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان وليونيد فولكوف، كبير مساعدي نافالني، في واشنطن العاصمة.

وشددت شيرمان على أهمية العمليات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .. مشيرة إلى حملة الحكومة الروسية غير المسبوقة ضد حرية التعبير والحقوق السياسية لمواطنيها، على حد وصفها.

وأثنت على شجاعة نافالني في التحدث علنا ضد الفساد ومرونته في مواجهة المضايقات المستمرة والتسمم شبه المميت وثباته في تحمل سجنه غير المبرر.

وأعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي عن دعمها للروس، داخل روسيا وخارجها على حد سواء، الذين يواصلون الدفاع عن العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان وإنهاء "الحرب الوحشية" وغير المبررة التي تشنها الحكومة الروسية ضد أوكرانيا، على حد وصفها.

وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل متابعتها عن كثب لمعاملة الحكومة الروسية للسياسيين المعارضين مثل أليكسي نافالني وفلاديمير كارا مورزا وغيرهما من مئات السجناء السياسيين الآخرين الذين تحتجزهم روسيا، وستواصل المطالبة بالإفراج عنهم.