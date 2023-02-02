مؤشر السعودية الأفضل أداء بين دول الخليج العربي خلال يناير 2023

أنه مؤشر السوق السعودية، أفضل أداءً على مستوى منطقة الخليج في شهر يناير 2023، إذ ارتفع بنسبة 3.0%، في ظل تسجيله لمكاسب منذ بداية الشهر، وفق بنك الاستثمار الكويتي "كامكو".



وجاءت قطر في المرتبة الثانية، بنمو بلغت نسبته 2.4%، تليها البحرين التي سجلت مكاسب بنسبة 1.7 %.



وعلى صعيد البورصات المتراجعة، جاءت بورصة أبو ظبي في الصدارة، بخسائر شهرية بنسبة 3.9%، تليها كلا من عمان ودبي بتراجع بلغت نسبته 3.2% و1.0% على التوالي.



وأما بالنسبة للأداء القطاعي، تفوق أداء قطاع التأمين وسجل نموا شهريا بنسبة 8.2%، تبعه كلا من مؤشري قطاع إنتاج الأغذية (6.8%) وقطاع تجزئة الأغذية والأدوية (6.1%)، في حين كان قطاع المالية المتنوعة الخاسر الأكبر بنسبة 3.3%.



ومن جهة أخرى، واصلت أسواق الأسهم العالمية تعافيها خلال الشهر بعد تراجع معدل التضخم عن المستوى المتوقع في الولايات المتحدة؛ مما ساهم في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة بوتيرة أكثر بطئاً مما كان متوقعاً في السابق.