أمير قطر يستقبل وزير الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة في السيلية

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمقر أكاديمية الشرطة بمنطقة السيلية، صباح اليوم الخميس، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة زيارته للبلاد؛ لحضور حفل تخريج الدفعة الخامسة من الطلبة المرشحين بأكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القطرية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الخميس، استقبل أمير قطر أيضًا كلًا من وزير الداخلية في جمهورية جيبوتي سعيد نوح حسن، ووكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.

سمو الأمير خلال استقباله عددا من ضيوف البلاد المشاركين في حفل تخريج الدفعة الخامسة من الطلبة المرشحين بأكاديمية الشرطة#قنا pic.twitter.com/NSUlPziQVl — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 2, 2023

وحضر أمير قطر حفل تخريج الدفعة الخامسة من الطلبة المرشحين بأكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بمعهد تدريب الشرطة بمنطقة السيلية صباح اليوم، بحضور خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، وعدد من الشيوخ والوزراء.

كما حضر الحفل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ووزير الداخلية في جمهورية جيبوتي سعيد نوح حسن، ووكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وكبار القيادات الأمنية والعسكرية بعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وشهد الحفل حضور رؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة، وكبار ضباط وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري وجهاز أمن الدولة وقوة لخويا، وضيوف الحفل.

وفي بداية الحفل تم عزف النشيد الوطني، وتلاه استئذان قائد الطابور، للأمير القطري، بتفتيش طابور الخريجين البالغ عددهم 100 خريج من دولة قطر ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.

وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض مسير طابور الخريجين والاستعراض العسكري، كرم الأمير أوائل الطلبة الخريجين، وتم استلام وتسليم العلم من الدفعة الخامسة إلى الدفعة السادسة، وقراءة أمر التعيين وانصراف طابور العرض ودخول طابور أصدقاء كلية الشرطة «شرطة الغد» من طلبة المدارس، وفي نهاية الحفل أدى ضباط الدفعة الخامسة القسم ونشيد الكلية.