الشرطة النرويجية: سنمنع إحراق المصحف أمام السفارة التركية غدا الجمعة

قالت الشرطة النرويجية إنها ستمنع عملية إحراق المصحف المقررة غدا الجمعة، أمام السفارة التركية في أوسلو، وذلك لأن الأمن لا يمكن ضمان ذلك بشكل مرض، حسبما أفادت وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي) اليوم الخميس.

وأرجعت شرطة أوسلو القرار لمعلومات استخباراتية تلقتها، ولكنها أوضحت أن إحراق المصحف المقدس لدى المسلمين لا يزال شكلا قانونيا من أشكال التعبير السياسي في النرويج.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت في وقت سابق اليوم الخميس، سفير النرويج لدى أنقرة أيرلينج سكونسبيرج، في أحدث خطواتها في خلاف مع أوروبا والولايات المتحدة بشأن سلسلة من الأفعال المعادية للإسلام.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم الطلب من السفير الحضور إلى اجتماع في وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس.

وأثار المسؤولون الأتراك مظاهرة يرون أنها معادية للإسلام، من المقرر تنظيمها في النرويج غدا.

وأشار السفير إلى الحق في حرية التعبير في النرويج، مشددا على أن الحكومة النرويجية لا تدعم المظاهرة ولا ضالعة فيها.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة أنباء الأناضول التركية، إنه جرى استدعاء السفير سكونسبيرج، إثر تلقي أنقرة معلومات بشأن استعدادات لتنفيذ اعتداء على القرآن الكريم غدا الجمعة في النرويج.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية، إنه تم إبلاغه بأن موقف النرويج بعدم المنع الفوري لمثل هذه التصرفات، التي تعتبرها أنقرة جرائم كراهية، غير مقبول.

واستدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، سفراء تسع دول، من بينها تلك الدول التي أغلقت قنصلياتها في تركيا بسبب تهديدات إرهابية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وكالة وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

ولم يتضح بالضبط ما هي الدول المتأثرة بالقرار، رغم أن هولندا أعلنت استدعاء سفيرها.

ونقلت بلومبرج عن قناة "تي آر تي" الحكومية القول، إن عمليات الإغلاق جاءت بعد تحذير أمني من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت التحذيرات كذلك من ألمانيا والسويد وبريطانيا وسويسرا من زيادة خطر التعرض لهجمات في تركيا بعد اندلاع التوترات مع بعض الدول الأوروبية على خلفية احتجاجات اعتبرتها أنقرة معادية للإسلام أو معادية للأتراك.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، اليوم الخميس، بشن "حرب نفسية" على تركيا من خلال إغلاق بعثاتها الدبلوماسية لدى البلاد بسبب مخاوف من تهديد إرهابي.

وقال صويلو، إن تلك الدول اختارت عن قصد يوم الجمعة، وهو بالضبط اليوم الذي حددت فيه تركيا هدفا لجذب 60 مليون سائح سنويا.

وأحرق مؤخرا السياسي الدنماركي السويدي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن أمام مسجد في ستوكهولم، وهدد بفعل ذلك كل أسبوع حتى توافق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).