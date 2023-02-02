ندوة شعرية بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة للكتاب

أمير الشعراء المصري: جناح حكماء المسلمين جذب الكثير من أبناء العالم العربي والإسلامي بأنشطة الثقافية والأدبية المتميزة

عقد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تاسع ندواته الثقافية بعنوان "من تجربتي في الشعر العربي"، بمشاركة الشاعر المصري دكتور علاء جانب، أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والحاصل على لقب أمير الشعراء في الموسم الخامس من مسابقة أمير الشعراء عام 2013، التي تقيمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

تناولت الندوة السيرة العلمية والتعليمية للشاعر علاء جانب، وتأثير الأسرة والبيئة في نشأته، وكيف احتضن الأزهر الشريف موهبته الشعرية، وصنع شخصيته الثقافية، لافتًا إلى أنه مدين للأزهر بكل ما تعلمه من علوم عربية وإسلامية وأخلاق.

وخلال الندوة، لفت جانب إلى أن الشعر هو انعكاس لروح وقلب ومشاعر الشاعر، لا يقتصر على موضوع واحد، وإلا كان نوعًا من التكلف والتصنع، مشيرًا إلى أن أكثر الموضوعات التي انشغل بها في شعره كان المديح النبوي، الذي هو إعلان للحب لتلك الشخصية التي غيرت وجه العالم، وكذلك موضوعات الثقافة الإسلامية والقضايا الوطنية والاجتماعية.

كما ألقى الشاعر المصري، خلال ندوته بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة للكتاب، قصيدتين من إنشائه، جاءت الأولى بعنوان "المقام" وتتناول مدح النبي صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج به إلى السماوات العلا، بينما كانت الثانية تحت عنوان "المرجفون في المدينة" تتناول حب الأزهر الشريف.

وعلى هامش الندوة، قال جانب، إن جناح مجلس حكماء المسلمين، الذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، جذب نحوه الكثير من أبناء الشعب المصري والعربي بل والمسلمين من جميع أنحاء العالم نظرا لما يقوم به من أنشطة ثقافية وتعليمية وأدبية متميزة.

وتأتي مشاركةُ مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم 4 جناح A، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.