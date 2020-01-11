أعلنت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، الاستجابة لمقترح اللجنة بوضع شعار الحملة التوعوية "معا ضد الإتجار بالبشر" على العملات المعدنية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه بموجب التوجيهات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرت وزارة المالية عملة تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة تحمل شعار "معا ضد الإتجار بالبشر"، يتم بيعها بسعر 660 جنيها حاليا في جناح "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" رقم B 42، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ويستمر حتى 6 فبراير.