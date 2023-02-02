الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تمديد هدنة اليمن وتحويلها إلى تسوية شاملة

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى تمديد وتوسيع الهدنة في اليمن وتحويلها إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع المستمر منذ نحو ثماني سنوات.



وأفادت بعثة الاتحاد باليمن في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه "اختتم اليوم زيارة إلى عدن كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فينيالس، وسفير فرنسا جان ماري صفا، وسفير ألمانيا هيوبرت ياجر، ومبعوث إيطاليا الخاص جيانفرانكو بيتروزيلا وسفير البرتغال نيونو ماتياس، ونائب سفير إيرلندا آلن رالف، ونائب سفير السويد إريك سالمجرن فون شانتز، وسفير النرويج توماس ليد بول".



وأضاف البيان أن "السفراء اجتمعوا في عدن مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأكدوا على دعمهم للرئيس ولوحدة مجلس القيادة لمعالجة التحديات الهائلة التي يواجهها البلد".



كما أعرب السفراء عن تقديرهم لالتزام الرئيس العليمي بالسلام والإصلاحات في اليمن.



وشدد السفراء على الدعم الثابت من الاتحاد الأوروبي لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، ودعوا إلى الانخراط بشكل بناء مع جهوده لتمديد وتوسيع الهدنة وتحويلها إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة.



وخلال الزيارة، التقى السفراء بوزير الخارجية أحمد بن مبارك ووزير الدفاع محسن الداعري، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي.



وشجع السفراء الحكومة اليمنية على مواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحسين تقديم الخدمات والعمل على استقرار الاقتصاد.



وخلال اجتماعاتهم مع السلطات اليمنية، شدد السفراء على أهمية البيئة التشغيلية المواتية للعمل التنموي والإنساني.



ووصل السفراء الأوروبيون يوم الثلاثاء، ضمن المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق تقارب في جهات النظر بين الأطراف اليمنية من أجل تحقيق السلام الشامل في البلاد.



وانتهت مطلع أكتوبر الماضي، الهدنة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، بعد أن استمرت ستة أشهر، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو ثماني سنوات.