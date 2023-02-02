ربع الكوريين الجنوبيين ربوا حيوانات أليفة في 2022

أظهرت دراسة استقصائية اليوم الخميس أن واحدا من كل أربعة كوريين جنوبيين قام بتربية حيوان أليف، وأنهم أنفقوا 150 ألف وون (123 دولارا أمريكيا) شهريا في المتوسط العام الماضي.

ووفقا للدراسة التي شملت خمسة آلاف كوري جنوبي تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عاما، قال ما مجموعه 1272 شخصا، أو 4ر25%، إنهم قاموا بتربية حيوان أليف واحد على الأقل في مساكنهم ، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

ومن بين من شملتهم الدراسة، قال 6ر75% إن لديهم كلبا، وقال 7ر27% إنهم قاموا بتربية قطة. وأظهرت الدراسة التي أجريت في سبتمبر من العام الماضي أن نحو 3ر7% قالوا إن لديهم أسماكا.

وأنفق أصحاب الحيوانات الأليفة 150 ألف وون شهريا على حيواناتهم، بزيادة حوالي 30 ألفا مقارنة بالعام السابق.

وفي عام 2020 ، قدر عدد الأسر التي تربي الحيوانات الأليفة بـ 38ر6 مليون أسرة، أو 28% من إجمالي الأسر في البلاد.

ووصل عدد الكلاب التي تربيها الأسر المحلية إلى 02ر6 مليون ، ووصل عدد القطط إلى 58ر2 مليون ، وفقا للبيانات الحكومية.