محافظ قنا يتفقد قافلة الأزهر الطبية بقوص لليوم الثاني على التوالي

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لليوم الثاني على التوالي، فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها مشيخة الأزهر الشريف، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الصحة بقنا، وذلك بقرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور أحمد داوود مسؤول القافلة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتابع الداودي الكشف الطبي وتقديم العلاج بالعيادات المختلفة، مشيرا إلى أن اليوم الثاني شهد إقبالا كثيفا من أهالي قرية حجازة بحري، لما تقدمه القافلة من خدمات طبية متكاملة بالمجان.

ومن جانبه.. قال الدكتور أحمد داوود، إن اليوم الأول من فعاليات القافلة، تم تنظيمه بقرية سمهود بمركز أبوتشت، حيث تم الكشف الطبي على ١٤٠٠ مواطن، بالإضافة إلى إجراء ٤٥٠ تحليلا متنوعا ، وعمل ٣٨ أشعة «إيكو» على القلب، وإجراء ٣٧٥ اختبار سكر وقياس ضغط، وعمل ١٦٤ نظارة طبية، و٣١ عملية في الجراحة العامة والأنف والأذن والقسطرة القلبية والأسنان.

ولفت إلى أن فعاليات القافلة مستمرة حتى يوم السبت المقبل - ٤ فبراير الجاري، حيث تستكمل القافلة فعالياتها غدا بمركز قفط، وبعد غد بمركز قن .

وأضاف أن تعاون مشيخة الأزهر الشريف مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تتويجا لجهد مشترك من الشركاء لدعم المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، بهدف دعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأوضح أن القافلة الطبية تباشر أعمالها بمحافظة قنا على مدار 4 أيام من الأربعاء إلى السبت من ١ إلى ٤ فبراير الجاري، وتضم نخبة متميزة من أساتذة الطب وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر.