زيلينسكي يخشى على حياة الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته على حياة الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، المحبوس في وطنه.

وقال زيلينسكي على تويتر مساء الأربعاء إن ساكاشفيلي /55 عاما/، الذي يحمل الجنسية الأوكرانية "يُقتل ببطء".

وأضاف: "حقيقة أنه لا يزال يتعين علينا التصدي لمثل هذه المحاولة للإعدام العلني الفعلي لشخص في أوروبا في القرن الحادي والعشرين هي وصمة عار!" ودعا زيلينسكي إلى إطلاق سراح ساكاشفيلي.

وكان ساكاشفيلي، الذي فقد الكثير من وزنه، قد شارك في وقت سابق في جلسة استماع للمحكمة عبر الفيديو من المستشفى. كما عرض زيلينسكي الصور في تغريدته.

وقال ساكاشفيلي إنه كان يتعرض للتعذيب وإنه تعرض للتسمم. وطلب العلاج. ولم يرد أي تأكيد من السلطات بأن حالته خطيرة للغاية أو أن الادعاءات صحيحة.

وقال ساكاشفيلي، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا: "أنا مقتنع تماما بانتصارنا. ولكن إذا لم أنج حتى النصر القريب جدا ، فسوف يدفن قلبي في كييف. إنه ينتمي إلى أوكرانيا".

وخسر ساكاشفيلي الانتخابات التي أجريت عام 2013 في جورجيا ، وغادر البلاد وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة.