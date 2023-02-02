البيت الأبيض: واشنطن ليس لديها نية عدائية مع بيونج يانج

رفض البيت الأبيض اتهامات كوريا الشمالية بأن التدريبات الجوية المشتركة في منطقة شبه الجزيرة الكورية، والتي أجرتها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية تشكل استفزازا.

وأكد متحدث باسم المجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم /الخميس،/ أن واشنطن ليس لديها أية نية عدائية مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنها تسعى للدبلوماسية مع بيونج يانج، مشدداً على ضرورة العمل للتوصل إلى تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن الدولي للحد من برنامج كوريا الشمالية للأسلحة.

وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية في وقت سابق ، شاركت فيها عدة طائرات حربية من بينها، قاذفات استراتيجية أمريكية ومقاتلات من طراز أف 35 ، وحسب الجيش الكوري الجنوبي، فأن الطائرات حلقت فوق البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين.