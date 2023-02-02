وزير التعليم: ترحيل امتحان شهر فبراير للأسبوع الأول من مارس

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم ترحيل امتحان شهر فبراير للأسبوع الأول من مارس، متابعا: "الناس تتساءل هل ندخل المدرسة 11 فبراير ونمتحن بعد أسبوعين، لذلك قررنا نمتحن أول مارس وأول أبريل".

ورد حجازي، خلال اجتماع صحفي بوزارة التربية والتعليم اليوم، على ما تم تداوله من حدوث أخطاء في آلية تصحيح امتحانات نصف العام، قائلا: "درجة الطالب 3 من 8 هي نفسها 60 من 80، هي نسبة وتناسب، وهذا شأن داخلي في الكنترولات بالمدارس".

وأشار إلى إرسال تعليمات للمدارس بأن أي طالب من حقه الاطلاع على درجات الفصل الدراسي الأول.