إصابة مصور فلسطيني برصاص الاحتلال خلال توثيقه عملية هدم منزلين في نابلس

أصيب مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أيمن النوباني، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات شهدتها قرية دوما جنوب نابلس، صباح الخميس، بعدما هدم قوات الاحتلال، منزلين شرق القرية.

وأفاد «نوباني»، بأن جنود الاحتلال استهدفوه بشكل مباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة القدم، خلال تغطيته لعملية الهدم رغم ارتدائه الزي الصحفي، وجرى تقديم الإسعاف الأولي له بمستوصف القرية، قبل أن ينقل لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة لـ«وفا»، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، وهدمت منزلي المواطنين محمد علي وهو من عناتا في القدس، وتبلغ مساحته قرابة 160 مترا مربعا، ومصطفى خالد مليحات وهو من قرية جبع في جنين، وتبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع، ويأوي 15 فردا، بحجة البناء في المنطقة «ج».

وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت خلال عملية إخلاء المنزلين قنابل الغاز باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.