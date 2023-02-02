قرار حكومي بزيادة المساحة المخصصة لإقامة مسجد بمدينة موط في الوادي الجديد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٤٥٥٣ لسنة ٢٠٢٢، بتعديل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد لإقامة مسجد عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٣٨ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه لتصبح ٥٢٢ متراً مربعاً بدلاً من ٢٣٠ متراً مربعاً.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٣٨ لسنة ٢٠١٧، كان ينص على تخصيص قطعة أرض بمنطقة تقسيم الحميات وعين معلا بمدينة موط مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بالمجان الصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد عليها.

واستند القرار الجديد إلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته، كما استند إلى طلب محافظ الوادى الجديد، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية.